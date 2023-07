Mainz (ots) -Happy Birthday, "Happy Hour"! Das zehnjährige Jubiläum der satirischen 3sat-Mix-Show wird von Till Reiners und seinen Gästen in "Till Reiners' Happy Hour XXL - Die Sommerparty" groß gefeiert. Zu sehen am Sonntag, 16. Juli 2023, um 20.15 Uhr in 3sat und der 3satMediathek in Erstausstrahlung.Als Ehrengäste auf der Bühne stehen Johann König, Moritz Neumeier, Hazel Brugger, Konrad Stöckel, Dirk Stermann, Filiz Tasdan, Kawus Kalantar, Nicole Jäger, Nikita Miller und die Band Madsen. Zur großen XXL-Geburtstagsparty geht die "Happy Hour" erstmals raus aus der Berliner Kulturbrauerei, rauf auf die große Sommerbühne "Die Halle, Tor 2" in Köln. Hier ist Platz und Zeit genug für Comedy, Musik und Spiele. Aufgezeichnet wurde die Sendung am Sonntag, 4. Juni 2023.Seit zehn Jahren steht die "Happy Hour" bei 3sat für Satire zur besten Sendezeit. Mit dem Moderator Sebastian Pufpaff wurde die Sendung zu einer der erfolgreichsten Kabarett-Shows in der deutschen Fernsehlandschaft, seit 2022 führt Till Reiners sie in ein neues Zeitalter. Ob Stars oder Newcomer, Kabarett oder Stand-Up-Comedy, Wortakrobatik oder Popmusik mit doppeltem Boden - die "Happy Hour" bleibt mutig, überraschend, relevant und gerne auch mal albern. Auch wenn die Sendung runden Geburtstag feiert, geht der Blick nicht zurück, sondern raus in die Welt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15150.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhour) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Till Reiners' Happy Hour" in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/kabarett/happy-hour)3sat auf Instagram (https://www.instagram.com/3sat)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5556097