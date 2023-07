Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Zentralbank hat auf ihrer ersten Sitzung unter der neuen Gouverneurin Hafize Gaye Erkan den Leitzins um 650 Basispunkte auf 15% angehoben, so die Analysten der DekaBank.Der Median der Analystenerwartungen habe allerdings bei einer Anhebung auf 20% gelegen. Die Märkte hätten entsprechend mit Enttäuschung reagiert und die Türkische Lira habe in der Folge gegenüber dem US-Dollar nochmals fast 10% verloren, nachdem sie bereits in den Wochen nach der Präsidentschaftswahl um 15% nachgegeben habe. Die neue Zentralbankspitze sei in ihrer Analyse der geldpolitischen Herausforderungen ehrlich und gestehe ein, dass der Leitzins weiterhin deutlich zu niedrig sei, als dass damit das Ziel der Preisstabilität erreicht werden könnte. Sie nähre damit Befürchtungen, die Zentralbank könne nach wie vor nicht wirklich unabhängig agieren, sondern müsse auf Vorgaben aus dem Präsidentenpalast Rücksicht nehmen. ...

