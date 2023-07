Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die enttäuschende ZEW-Umfrage hat die Zinserwartungen nur wenig geschmälert, obwohl sich die konjunkturellen Perspektiven in Deutschland nochmals eingetrübt haben und die Indikation für das kommende ifo Geschäftsklima negativ ist, so die Analysten der Helaba.Heute stehe die US-Inflation im Mittelpunkt des Interesses. Ein Rückgang sowohl der Gesamt- als auch Kernteuerungsrate sei zu erwarten und so würden die in der letzten Woche deutlich verstärkten Zinssorgen in den USA wohl nicht noch größer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...