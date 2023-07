London (www.anleihencheck.de) - Laut dem aktuellen Janus Henderson Corporate Debt Index1 nahmen Unternehmen 2022/23 Netto-Neuverschuldungen in Höhe von 456 Mrd. US-Dollar2 auf, was den Gesamtschuldenstand bei konstanten Wechselkursen um 6,2% auf einen Rekordwert von 7,80 Billionen US-Dollar ansteigen ließ, so die Experten von Janus Henderson Investors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...