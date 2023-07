Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich wenig verändert, so die Analysten der Nord LB.Marktbeobachter hätten von einem impulsarmen Handel gesprochen. Deutsche Inflationsdaten seien am Morgen erwartungsgemäß ausgefallen.US-Staatsanleihen seien am Dienstag moderat gestiegen. Der Fokus der Anleger richte sich bereits auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die heute erwartet würden. ...

