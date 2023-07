Die Robinhood-Aktie (WKN: A3CVQC) hat wieder Rückenwind. In den letzten vier Wochen konnte das Papier der Online-Handelsplattform für Wertpapiere um über +35% zulegen. Allein gestern zog die Aktie um über +5% an der Nasdaq an und beendete den Handelstag auf einem neuen Jahreshoch. Das Zwölfmonatshoch vom November 2022 ist nur noch einen Katzensprung entfernt. Was treibt die Robinhood-Aktie derzeit nach oben? Robinhood vorgestellt Robinhood Markets ...

