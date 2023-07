Die Aktie von About You (WKN: A3CNK4) geht am Mittwoch wie ein steiler Strahl nach oben und legt um +27% auf 5,62 € zu. Was aber ist der Grund für diesen enormen Kursanstieg? Und wie kann es mit dem Titel weitergehen? About You vorgestellt About You aus Hamburg ist ein deutsches Tochterunternehmen der Otto-Gruppe. Im operativen Geschäft konzentriert sich das Unternehmen auf den Modehandel mit individueller Kundenanpassung. Gleichzeitig hat man aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...