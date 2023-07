Die Aktie von PayPal hat ihre Kletterpartie am Dienstag fortgesetzt und den US-Handel fast zwei Prozent höher beendet. Dabei hat sie nicht nur die 70-Dollar-Marke zurückerobert, sondern auch ein weiteres technisches Kaufsignal geliefert.Konkret hat die Aktie am Dienstag die 100-Tage-Linie, die aktuell bei 70,22 Dollar verläuft, überwunden. Durch den Kursrutsch im Anschluss an die Vorlage der Q1-Zahlen Anfang Mai hatte sie die mittelfristige Trendlinie nach unten durchbrochen.Zuvor hatte der Kurs ...

