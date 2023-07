(shareribs.com) Wolfsburg 12.07.2023 - Der Preiskampf in China hat Volkswagen zugesetzt und das Unternehmen zu drastischen Maßnahmen gezwungen. Doch auch in Deutschland schwächelt die Nachfrage, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Händlerkreise berichtet. Volkswagen sieht sich in China mit einem Preiskampf konfrontiert, der das Unternehmen nun dazu veranlasst hat, eine begrenzte Zahl des ID.3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...