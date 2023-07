Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Temperaturanzeige in einigen Covered Bond-Jurisdiktionen zuletzt heiß lief, ist keineswegs von "Hitzefrei" am Primärmarkt zu sprechen, so die Analysten der Nord LB.Leichte Überhitzungs- bzw. Sättigungstendenzen bei den Neuplatzierungen seien hier aber durchaus zu konstatieren. Doch wen würde dies bei einem bisherigen 2023er Emissionsvolumen in Höhe von nunmehr EUR 141,0 Mrd. überraschen? Beim Blick auf die regionale Zuordnung der frischen Ware seit der letzten Ausgabe der Wochenpublikation am 28. Juni falle bei sieben Bonds aus fünf Jurisdiktionen durchaus eine vergleichsweise hohe Heterogenität auf. ...

