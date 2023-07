Die Übernahme von Arm durch Nvidia für 40 Milliarden Dollar ist aufgrund von kartellrechtlichen Bedenken im Februar 2022 gescheitert. Beim anstehenden Börsengang des britischen Chip-Designers will der Grafikkartenspezialist aber laut Medienberichten dennoch mitmischen.Wie die Financial Times (FT) am Mittwoch berichtete, verhandeln Nvidia und Arm darüber, Nvidia als Ankerinvestor für den geplanten Börsengang in New York an Bord zu holen. Uneins seien sich die Parteien noch über eine mögliche Bewertung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...