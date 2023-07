ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin bleibt technisch klar Long und das in den vergangenen Betrachtungen thematisierte Szenario, die jüngst herausskalierte Position in Höhe von 25 - 30% wieder hinzuzunehmen bleibt ein Thema.· Aktuelle Bitcoin Analyse am 12.07.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & AusblickDas übergeordnete Bild für BitcoinBeim Blick auf den ...

