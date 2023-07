Mainz (ots) -Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Das ZDF startet am Mittwoch, 12. Juli 2023, das Meinungsbarometer "ZDFmitreden" (https://www.zdf.de/mitreden-116.html) .Geplant ist der Aufbau einer Online-Community von 50.000 Menschen, die regelmäßig zu unterschiedlichen Themen befragt werden - von der Bewertung des Angebots in der ZDFmediathek oder im TV-Programm der ZDF-Kanäle über die Einbindung des Publikums bei Programmentwicklungen bis hin zu gesellschaftlichen Fragen."Bei 'ZDFmitreden' geht es um direkten, ungefilterten Input der Menschen in Deutschland. Unser Anspruch ist es, ein ZDF für alle zu sein. Darum wollen wir allen zuhören. Gerade auch den Menschen, die uns eher selten nutzen. Im Dialog mit dem Publikum erfahren wir mehr über Bedürfnisse und Wünsche verschiedener Zielgruppen. So gewinnt das ZDF neue Perspektiven für die programmliche Arbeit", sagt Dr. Florian Kumb, Planungschef des ZDF.Mitmachen können alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Registrierung ist unter start-mitreden.zdf.de (https://start-mitreden.zdf.de)möglich. Eine App ist nicht nötig, nichts muss heruntergeladen werden. Wer sich registriert hat, erhält vom ZDF in regelmäßigen Abständen per E-Mail Einladungen zu Umfragen. Deren Ergebnisse sollen auch in die Community zurückgespiegelt werden.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenRegistrierung und Informationen zum Panel (https://www.zdf.de/mitreden-116.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5556409