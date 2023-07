Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers von GBC hat die Advanced Blockchain AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgangs und ein auf 1,76 Mio. Euro (GJ 2021: 5,32 Mio. Euro) reduziertes Nettoergebnis verbucht. In der Folge erhöhen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen 2022 zudem das Portfolio erweitert und in 12 vielversprechende Blockchain-Projekte sowie Web3-Infrastrukturinitiativen investiert. Zudem seien 3 hauseigene Portfolio-Unternehmen mit über 53 Millionen US-Dollar von namhaften Co-Investoren und Investoren gestärkt worden. Im Geschäftsjahr 2023 wolle sich das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum und Kostenmanagement konzentrieren. Die 10 wichtigsten Portfoliobeteiligungen seien nach Meinung der Analysten mit 39,65 Mio. Euro konservativ bewertet. Demnach schätze GBC, dass der faire Wert dieser Beteiligungen deutlich höher sei und sich der Wert auf etwa 45 Mio. Euro belaufe. Den Gesamtwert des Portfolios schätze das Analystenteam sogar auf rund 90 Mio. Euro. Demnach ermittele GBC einen Nettovermögenswert (NAV) der Advanced Blockchain AG von 88 Mio. Euro, was einem Wert je Aktie von 23,48 Euro entspreche. Wegen des Rückgangs der Krypto-Märkte kalkulieren die Analysten einen deutlichen Discount ein, nennen ein Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 10,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.07.2023, 12:00 Uhr)



