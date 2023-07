Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem Chinas Inflation den Nullpunkt erreicht hat und der Markt von einer drohenden Deflation ausgeht, wurden die Zinsen gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ziel der Zinssenkung sei es, die Konjunktur durch eine verstärkte Aufnahme von Bankkrediten anzukurbeln. Aktuelle Daten würden zeigen, das mit 3,05 Bio. CNY (Chinesische Yuan) die Kreditaufnahme über dem Vorjahr liege. Fraglich sei, ob diese Zahl ausreiche, um die chinesische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Anfang der Woche sei bekanntgeben worden, dass die Maßnahmen für finanziell angeschlagene Bauträger verlängert werden sollten, um die Fertigstellung von Immobilienprojekten zu unterstützen. Ebenfalls werde erwartet, dass weitere staatliche Hilfen sowie Anreize gesetzt würden. Der CNY sei von Chinas wirtschaftlicher Lage sichtlich geschwächt. Derzeitige EUR/CNY Range: 7,8000 bis 8,0000. (12.07.2023/alc/a/a) ...

