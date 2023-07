Berlin/Potsdam (ots) -Antenne Brandenburg vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist weiterhin das meistgehörte Radioprogramm in der Region Berlin-Brandenburg. Laut der am Mittwoch (12.7.) veröffentlichten Media-Analyse (ma) Audio 2023/II schalten täglich über eine halbe Million Menschen Antenne Brandenburg ein.Insgesamt gewinnen die Radioprogramme des rbb vor allem in Brandenburg an Reichweite. Hier steigern sie ihre Tagesreichweite um satte 71.000 auf 817.000 Hörerinnen und Hörer (ma 2023/I: 746.000).rbb-Programmdirektorin Martina Zöllner: "Die außergewöhnlich hohe Akzeptanz in Brandenburg spiegelt unser verstärktes Engagement in der Region wider. Dass über 1,5 Millionen Menschen in Berlin und Brandenburg täglich unsere Radioprogramme einschalten, zeugt vom Vertrauen der Hörerinnen und Hörer in öffentlich-rechtliche regionale Angebote."Antenne Brandenburg baut die Marktführerschaft in der Gesamtregion und in Brandenburg deutlich aus. Täglich schalten 515.000 Hörerinnen und Hörer in der Region (ma 2023/I: 473.000) das Programm ein. In Brandenburg gewinnt Antenne knapp 68.000 Hörerinnen und Hörer dazu und kommt damit auf 432.000 Hörerinnen und Hörer.rbb 88.8 steigert sich bei der Tagesreichweite in der Region und erreicht in Berlin 216.000 Hörerinnen und Hörer (ma 2023/I: 224.000).radioeins behauptet in Berlin den 3. Platz aller Radiosender nach Tagesreichweite. Damit steigert sich das Programm in der Gesamtregion auf 340.000 Hörerinnen und Hörer (ma 2023/I: 325.000). Nach Marktanteil, der die Hördauer berücksichtigt, erobert radioeins sogar den ersten Platz in Berlin (9,3 Prozent).rbb24 Inforadio erreicht nach Zugewinnen in der vergangenen ma jetzt durchschnittlich 268.000 Hörerinnen und Hörer am Tag im Gesamtsendegebiet (ma 2023/I: 316.000). Das werbefreie Programm rbbKultur verliert im Sendegebiet und erreicht 65.000 Hörerinnen und Hörer täglich (ma 2023/I: 79.000).Fritz stabilisiert die Tagesreichweite mit 186.000 Hörerinnen und Hörern im Sendegebiet (ma 2023/I: 190.000), gewinnt wie die meisten rbb-Radioprogramme vor allem in Brandenburg dazu.Die Tagesreichweite gibt den Anteil an der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren an, der an einem durchschnittlichen Tag zwischen Montag und Freitag Radio hört. Der Marktanteil (in Prozent) eines Senders gibt an, wie groß der Anteil der Hördauer des Senders an der Hördauer aller Sender zwischen Montag und Sonntag ist.Pressekontakt:Pressekontakt:rbb Presse & InformationStefanie Tannertstefanie.tannert@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12110Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 und 0331 / 97 99 3 - 21 71https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2023/20230712-ma-2023-2.htmlOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5556452