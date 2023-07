Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4522/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/104 gibt es die Auflösung zum gestrigen Lenzing-Rätsel und der ATX notiert wieder über dem Jahresstartwert. Heute ist es 4 Jahre her, dass mit der Addiko Bank das letzte IPO in den ATXPrime stattgefunden hat. In den News: A1 Telekom Austria-Zahlen, neue Kontron IR-Managerin, Deal zwischen S Immo und Immofinanz, Auftrag für Andritz, Bawag , voestalpine bzw. Research zu ams Osram und voestalpine. Stockpicking Österreich: ...

