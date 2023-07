Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) konnte am gestrigen Dienstag um über +3% zulegen. Seit Jahresbeginn ist das Papier des Wirkstoffforschungsunternehmens mit fast 40% im Plus und stellt damit die Entwicklung des Vergleichsindex MDAX völlig in den Schatten. Was gibt der Evotec-Aktie momentan so viel Auftrieb? Evotec vorgestellt Evotec mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung. In Forschungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...