Köln (ots) -Ende einer Ära: Bettina Böttinger verabschiedet sich nach 17 Jahren vom "Kölner Treff". Am 27. Oktober 2023 moderiert die Journalistin die Sendung zum letzten Mal. Bettina Böttinger hat den Talk im WDR insgesamt 30 Jahre lang geprägt.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Bettina Böttinger und der 'Kölner Treff' sind eine unschlagbare Einheit. Mir imponiert immer wieder ihr großes journalistisches Gespür und ihre ausgezeichnete Gesprächsführung. Dass das nicht ohne Herzblut funktioniert, spürt man in jeder Sendung. So hat sie den 'Kölner Treff' zu einer echten Erfolgsstory werden lassen."Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder: "Bettina Böttinger ist seit 30 Jahren eine großartige Gastgeberin für prominente und nicht prominente Gäste und schafft so immer wieder strahlende Sternstunden der Talkgeschichte - mit viel Einfühlungsvermögen, Spontaneität und Humor. Dafür danken wir ihr von Herzen."Bettina Böttinger: "Im Oktober 2023 feiere ich mein 30-jähriges Jubiläum 'Talk am Freitagabend' im WDR. Für mich ein großes Ereignis und ein guter Grund abzugeben. Somit wird am 27. Oktober mein letzter 'Kölner Treff' gesendet. Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung!"Ihre berufliche Laufbahn begann Bettina Böttinger 1985 als Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk im Regionalbüro Bonn, dessen Leitung sie 1989 übernahm. Seit 1991 war sie für den WDR vor allem als Moderatorin tätig. Sie präsentierte u.a. das Magazin "Parlazzo", die Talkrunden "B. trifft ...", "Böttinger", "Kölner Treff", "West.art-Talk", den Zuschauer-Talk "Ihre Meinung" und verschiedene Sondersendungen. 1994 gründete sie ihre eigene Film- und Fernsehproduktionsfirma Encanto. Sie wurde zweimal für den Grimme-Preis nominiert. Der "Kölner Treff" kommt am 25. August 2023 aus der Sommerpause zurück.