Berichten zufolge zieht Disney derzeit verschiedene Optionen für sein Indien-Geschäft in Betracht. Ein Joint Venture oder gar ein Verkauf stehen im Raum. Die Gespräche sind noch in einem frühen Stadium und es bleibt abzuwarten, welche Entscheidungen das Unternehmen in Zukunft treffen wird. Disney am Scheideweg Der indische Ableger von Disney, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...