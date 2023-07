Der Kanton Basel-Stadt liebäugelt mit der Förderung von Ladeinfrastruktur in öffentlichen Parkhäusern und auf Parkflächen. Der Kanton Luzern schafft unterdessen Fakten und erhöht seine Fördermittel für neue Ladestationen an Mehrfamilienhäusern von einer Million auf 1,5 Millionen Franken. Zunächst nach Basel: Mit einem neu eingerichteten Fonds will der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt die Kosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...