oceansix future paths Ltd. berichtet über die erfolgreiche Jahres- und Sonderversammlung 2023



12.07.2023

Tel Aviv, Israel, 12. Juli 2023 - oceansix future paths Ltd. ("das Unternehmen" oder "oceansix") notiert an den Börsen TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV: CUSIP 001194828, OSIX), New York (OTCQB: AKMYF) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A3EFB0, ISIN: IL0011948283, 5FC0). oceansix ist ein Technologie- und Produktionsunternehmen auf einer Umweltmission: Kunststoffabfälle werden genutzt, um daraus innovative Produkte zu entwickeln und nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien.

Auf der gestrigen Jahres- und Sonderversammlung haben die Aktionäre alle vorgeschlagenen Beschlüsse mit großer Mehrheit angenommen. Dies demonstriert den reibungslosen Entscheidungsprozess und zeigt das hohe Maß an Zusammenarbeit zwischen Aktionären und Management. Zudem verdeutlicht eine Präsenz von rund 55,6 Prozent des Grundkapitals das große Engagement und den Einsatz der oceansix-Aktionäre.

oceansix freut sich bekanntzugeben, dass die Hauptversammlung auch der Ernennung von Frau Donatella Aurino als externes Verwaltungsratsmitglied für eine Amtszeit von drei Jahren zugestimmt hat. Frau Aurino ist eine erfahrene Investmentbanking- und Vermögensverwaltungsexpertin mit profunden Kenntnissen in den Bereichen ‚Equity Capital Markets', Europäisches Kundenbeziehungsmanagement und ‚Private Markets'. Sie ist versiert, innovative Verkaufstechniken einzusetzen, um Expansion in wichtige Märkte voranzutreiben. Frau Aurino entwickelt jeweils passende Herangehensweisen für unterschiedliche Märkte und Kundensegmente, setzt dabei ihre Führungsqualitäten und sozialen Kompetenzen so ein, dass bemerkenswerte Resultate und langfristige Kooperationen, die auf vertrauensvollen Beziehungen und langfristiger Zusammenarbeit basieren, entstehen.

Für das kommende Jahr hat oceansix eine konkrete Strategie und entsprechende Pläne zur Steigerung der Produktivität und Rentabilität. Das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen macht diese bemerkenswerten Leistungen möglich.

Um all dies zu erreichen, hat oceansix ein neues, schlankes Management-Team zusammengestellt (neuer CEO, neuer CFO, neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats) und die F&E-Abteilung verstärkt: Die Ernennung des neuen CEO und des CFO war eine perfekte Ergänzung an der Unternehmensspitze, die neues Fachwissen einbringt, um das Team als auch das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Dies alles dient dem Unternehmenszweck und dem Ziel des schlanken, hingebungsvollen oceansix-Teams: Konzentration auf die Umsetzung innovativer, nachhaltiger Projekte mit disruptiven Lösungen im Bereich des nachhaltigen Engineerings. oceansix wird in Kürze ein Update zu den Projekten geben, die das Unternehmen lancieren wird.

Sie sind herzlich eingeladen, am ‚Impact', der Geschäftsentwicklung und der Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung.

Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890

oceansix future paths Ltd.- Elad Hameiri, CEO - phone +972547948585

Derech Menachem Begin 11 - Ramat Gan - Israel

Über oceansix

oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

