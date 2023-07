DJ Porsche-Manager Weckbach wird neuer VW-Chefstratege - Cariad mit neuem CFO

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche-Manager Stefan Weckbach, Baureihenleiter des Taycan, Cayenne und Mission X, wird künftig die Strategie des Volkswagen Konzerns verantworten. Er tritt per September die Nachfolge von Gernot Döllner an, der zum gleichen Zeitpunkt die Führung bei Audi als CEO übernimmt, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Als Leiter Konzernstrategie verantworte Weckbach auch die Konzernstrategie Produkt und das Generalsekretariat der Volkswagen AG. Weckbach berichte an VW-Chef Oliver Blume.

Zudem kündigte VW an, bei der für autonomes Fahren zuständigen Softwaretochter Cariad einen neuen Finanzvorstand gefunden zu haben. Andre Stoffels, bisher First Vice President (Finance) beim chinesischen Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen, übernimmt den weiteren Angaben zufolge den Posten von Thomas Sedran. Sedran werde andere Aufgaben im Konzern übernehmen.

