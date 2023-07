DJ MÄRKTE USA/Börse nach Inflationsdaten fester - Dollar und Zinsen fallen

NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich im Plus zeigen sich die US-Börsen nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für Juni. Kurz nach der Startglocke gewinnt der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent. Der S&P-500 steigt um 0,9 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,2 Prozent. Der Preisauftrieb hat sich im vergangenen Monat stärker abgeschwächt, als Volkswirte im Konsens prognostiziert hatten. Anleger hoffen nun, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel nicht mehr ganz so straff anziehen muss. Für Juli wird zwar fest mit einer Zinserhöhung gerechnet, danach könnte die Fed jedoch nach Meinung vieler Marktteilnehmer eine Pause einlegen.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen mit der Erwartung einer weniger straffen Fed-Politik deutlich. Der Dollar fällt ebenfalls; für den Dollarindex geht es um 0,7 Prozent nach unten. Der Euro nähert sich der Marke von 1,11 Dollar. Gold profitiert derweil von den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen.

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne in Reaktion auf die Verbraucherpreise etwas aus. Die Aussicht darauf, dass bald der Zinsgipfel erreicht sein könnte, dürfte auch am Ölmarkt positiv aufgenommen werden. Ansonsten stützten nach wie vor die Fördermengenkürzungen, die Russland und Saudi-Arabien kürzlich angekündigt haben. Allerdings hätten die Preise inzwischen ein Niveau erreicht, auf dem sie höchstens durch "außergewöhnliche geopolitische oder weltwirtschaftliche Nachrichten" weiter nach oben getrieben werden könnten, meint Peter Cardillo von Spartan Capital.

Aktien von Coty gewinnen 1,7 Prozent. Wie das Wall Street Journal meldet, will Unternehmerin und Influencerin Kim Kardashian die Minderheitsbeteiligung an ihrem Kosmetikunternehmen SKKM by Kim zurückkaufen, die sie vor drei Jahren an Coty verkauft hatte.

Nvidia steigen um 1,3 Prozent. Der 2016 von Softbank übernommene Chiphersteller Arm möchte Nvidia und Intel (+1,1%) bei seinem für September geplanten Börsengang als Ankerinvestoren gewinnen, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.546,03 +0,8% 284,61 +4,2% S&P-500 4.480,17 +0,9% 40,91 +16,7% Nasdaq-Comp. 13.927,91 +1,2% 167,21 +33,1% Nasdaq-100 15.298,00 +1,2% 178,93 +39,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,76 -11,4 4,87 33,9 5 Jahre 4,11 -12,5 4,24 11,0 7 Jahre 4,02 -9,6 4,12 5,0 10 Jahre 3,91 -6,6 3,97 2,6 30 Jahre 4,00 -1,5 4,01 2,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1087 +0,7% 1,1032 1,0994 +3,6% EUR/JPY 154,13 -0,2% 153,75 154,49 +9,8% EUR/CHF 0,9661 -0,2% 0,9671 0,9689 -2,4% EUR/GBP 0,8535 +0,3% 0,8511 0,8524 -3,6% USD/JPY 139,05 -0,9% 139,36 140,53 +6,0% GBP/USD 1,2989 +0,4% 1,2962 1,2897 +7,4% USD/CNH (Offshore) 7,1761 -0,5% 7,1918 7,2207 +3,6% Bitcoin BTC/USD 30.739,27 +0,5% 30.689,84 30.709,20 +85,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,96 74,83 +1,5% +1,13 -4,3% Brent/ICE 80,01 79,40 +0,8% +0,61 -3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,94 29,06 -0,4% -0,12 -63,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.952,68 1.931,67 +1,1% +21,02 +7,1% Silber (Spot) 23,93 23,15 +3,4% +0,78 -0,1% Platin (Spot) 952,03 929,00 +2,5% +23,03 -10,9% Kupfer-Future 3,83 3,76 +1,8% +0,07 +0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

