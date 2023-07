Künstliche Intelligenz wird sowohl im Privaten als auch im Job mehr und mehr benutzt. Immer mehr davon schwappt auch in die Firmen. Und Tatsache ist: Die Leistungen der KI sind beeindruckend, stellen aber letztlich genau den Standard dar, so schreibt es der Kapitalmarktexperte und Vermögensverwalter Uwe Zimmer in einem aktuellen Kommentar. Seiner Ansicht nach, werde auch bei Finanzmanagern in der Zukunft der Grundsatz gelten: Wer schlechter abschneidet, ist sein Geld nicht wert.Denn erste, eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...