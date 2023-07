DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Würzburg (pta/12.07.2023/15:55) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Die Koenig'sche Aktionärsvereinigung, (kurz: KAV) hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 4. Juli 2023 folgendes mitgeteilt:

Beteiligungsmeldung

1. Ziele des Erwerbs (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG)

a. Der Erwerb verfolgt die Umsetzung verschiedener strategischer Ziele.

b. Am 03.07.2023 wurde die Meldeschwelle von 10% der Stimmrechte überschritten. Aktuell hält die KAV insgesamt 2.461.610 Aktien, somit 14,90% der Stimmrechte an der Koenig & Bauer AG, Würzburg, WKN 790350. Die KAV beabsichtigt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar zu erwerben, schließt dies aber für die Zukunft nicht aus.

c. Die KAV strebt einen Einfluss auf die Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg an.

d. Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik strebt die KAV eine Veränderung an.

2. Herkunft der Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Stimmrechte stammen aus Eigenbesitz der Mitglieder.

(Ende)

Aussender: Koenig & Bauer AG Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com

ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 09:55 ET (13:55 GMT)