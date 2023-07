Frankfurt am Main (ots) -Die Außenministerin spricht mit Lesern und Gästen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) über Resilienz und Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft.Außenministerin Annalena Baerbock diskutiert am 18. Juli 2023 im F.A.Z.-Tower in Frankfurt mit Lesern und Gästen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Veranstaltung findet im Format "F.A.Z. im Dialog" statt, zu dem die F.A.Z. einlädt. Das Gespräch mit dem Schwerpunkt "Resilienz und Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft" moderiert Dr. Nikolas Busse, verantwortlicher Redakteur für Außenpolitik.Außenministerin Baerbock befindet sich in diesem Juli auf Deutschlandreise. Ziel der Tour ist es, in verschiedenen Veranstaltungsformaten einen direkten Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Gesellschaft und Wirtschaft zu ermöglichen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen - sowohl zu außenpolitischen Herausforderungen für Deutschland als auch für Europa.Das F.A.Z.-Format soll den Dialog zu gesellschaftlich relevanten Themen eröffnen und bietet ein aktuelles Podium für offene Diskussion und Meinungsbildung.Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir bitten um Akkreditierung bis 13. Juli 2023 unter presse@faz.de.Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr, der Einlass ist ab 18.15 Uhr möglich.Die Veranstaltung wird live auf FAZ.NET (https://www.faz.net/aktuell/aussenministerin-annalena-baerbock-im-livestream-19025289.html) übertragen.Pressekontakt:Dr. Christian EilersReferent ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1713E-Mail: c.eilers@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5556853