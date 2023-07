DJ Scholz: Keine Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Auf absehbare Zeit wird es laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine Lieferung von Kampfflugzeugen des Typs Eurofighter an Saudi-Arabien geben. Das sagte Scholz nach dem Nato-Gipfel in Vilnius. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass sich die Bundesregierung in einer schriftlichen "Verständigung" darauf geeinigt habe, Anträge auf die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für die Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter für Saudi-Arabien "bis zum Ende des Jemen-Krieges" zurückzustellen.

"Irgendeine Entscheidung zu Eurofighter-Lieferungen in Richtung Saudi-Arabien steht absehbar nicht an", sagte Scholz auf eine entsprechende Frage nach der Lieferung der Kampfflugzeuge. "Die Situation im Jemen hat sich sehr verändert."

Saudi-Arabien ist militärisch am Krieg im Jemen beteiligt. Die britische Regierung hatte Berlin um die Genehmigung der Produktion aus Ausfuhr von Eurofightern gebeten. Die Grünen hatten sich wiederholt dagegen ausgesprochen.

