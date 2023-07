Lernen mit "Trader Vic" Profi durch und durch "Trader Vic", nicht zu verwechseln mit dem bekannten Münchner Restaurant "Trader Vic's", ist der Spitzname des legendären Analysten und Traders Victor Sperandeo. Der heute 78jährige arbeitete in seiner aktiven Zeit unter anderem mit Wallstreet-Größen wie George Soros zusammen. Selbst Jack Schwager widmete ihm in seinem Werk "The New Market Wizards" ganze 16 Seiten. Berühmt geworden ist Sperandeo in Börsenkreisen auch für seine drei "Trader Vic"-Bücher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...