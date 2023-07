Neobroker wie Scalable Capital waren es, die das Zinsrennen in Deutschland eröffnet haben und die auch jetzt noch attraktive Konditionen bieten. Nun hat der Broker sogar noch ein weiteres Mal die Zinsen für Neu- und Bestandskunden erhöht. Bis zu 3,5 Prozent Zinsen konnten Anleger in einer Aktion von Scalable Capital in den letzten drei Monaten unter bestimmten Bedingungen erhalten. Diese Aktion ist allerdings inzwischen abgelaufen. Jedoch hält der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...