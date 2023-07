London (ots/PRNewswire) -Die neuen Unicorn Kingdom: Pathfinder Awards 2023 geben expansionsfreudigen Technologieunternehmen weltweit die Möglichkeit, sich für eine maßgeschneiderte Business-Development-Reise nach Großbritannien zu bewerben.Das britische Ministerium für Wirtschaft und Handel hat einen neuen globalen Wettbewerb für Technologie-Scale-ups ausgeschrieben, die in Großbritannien expandieren möchten.Die Unicorn Kingdom: Pathfinder Awards 2023 stehen etablierten, wachstumsstarken Technologieunternehmen offen. Noch nie hatte Großbritannien Tech-Scale-ups in aller Welt ein so interessantes Angebot unterbreitet.Die Awards bauen auf dem Erfolg der Tech Rocketship Awards auf, für die im vergangenen Jahr mehr als 250 überaus konkurrenzfähige Bewerbungen aus ganz Europa und Israel eingingen.Die Pathfinder Awards decken ein breites Spektrum von Technologien ab und spiegeln die Ambitionen des Vereinigten Königreichs wider, seine Position als führender Wissenschafts- und Technologie-Standort zu festigen.Bewerbungen können ab September eingereicht werden, die finale Entscheidungsrunde ist Anfang 2024. Die Gewinner erhalten eine maßgeschneiderte Unterstützung zur Förderung ihrer Expansionsbemühungen in Großbritannien. Dazu gehören marktbezogene Besuche, der Zugang zu Technologieclustern, Risikokapital und das einzigartige britische Ökosystem der Unterstützung für ambitionierte Technologieunternehmen.Rishi Sunak, Premierminister des Vereinigten Königreichs, sagte:"Wir sind eine innovationsfreudige Insel und wollen dieses Land zum besten Standort der Welt für die Gründung, das Wachstum und die Investition in Tech-Unternehmen machen.Diese Auszeichnungen zeigen das Engagement der Regierung für den Technologiesektor und sind eine von mehreren Initiativen, die wir starten, um das Vereinigte Königreich bis 2030 zu einer Wissenschafts- und Tech-Superpower zu machen."Im vergangenen Jahr wurde Großbritannien eines der nur drei Länder der Welt, dessen Technologiesektor einen Wert von 1 Billion Dollar erreichte. Die britische Technologiebranche war damit die größte Europas und die drittgrößte der Welt.Mit mehr Tech-Risikokapitalinvestitionen im Jahr 2022 als in Deutschland und Frankreich zusammen und den meisten Einhorn-Unternehmen (144), hat Großbritannien seine Position als bester Ort in Europa für die Kapitalbeschaffung und Skalierung von Tech-Innovatoren behauptet. Der deutsche VC Earlybird hat vor kurzem sein neues Büro in Großbritannien eröffnet, mit dem Ziel, "zur starken Entwicklung des britischen Tech-Ökosystems beizutragen".London hat im letzten Jahrzehnt mehr internationale Technologieunternehmen angezogen als jede andere Stadt der Welt, New York und San Francisco eingeschlossen. Gleichzeitig bleibt es das Ziel Nummer eins für internationale Tech-Talente, die umsiedeln möchten.Lord Johnson, Staatsminister für Investitionen, sagte:"Mehr als 1.000 neue internationale Unternehmen werden jedes Jahr im Vereinigten Königreich gegründet, und wir sind entschlossen, auf diesem Erfolg aufzubauen.Das Vereinigte Königreich bietet alles, was sich Tech-Investoren wünschen: hochqualifizierte und engagierte Arbeitskräfte und ein Ökosystem, das für das Wachstum großer Investitionen ausgelegt ist.Das ist der Grund, warum ausländische Investoren das Vereinigte Königreich lieben - und die Unicorn Kingdom Awards werden unser Angebot für den pulsierenden und wachsenden internationalen Technologiesektor weiter stärken."Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich bei Interesse unter https://protect-eu.mimecast.com/s/M1H2C2v8tlDPzgT1YCry?domain=great.gov.uk (https://protect-eu.mimecast.com/s/Yv_-C1r6HzQ2NltL-K5U?domain=eu.eventscloud.com)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-wettbewerb-bietet-deutschlands-besten-technologie-scaleups-starthilfe-bei-der-expansion-in-groWbritannien-301875748.htmlPressekontakt:DIT Press Office,newsdesk@trade.gov.uk,+44 (0)207 215 2000Original-Content von: Department for Business and Trade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171103/5556892