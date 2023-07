Straubing (ots) -



Die Urheber wollen Klassenkampf mit Klimaschutz verbinden. Der militante Klimaschutz rutscht damit unaufhaltsam in die Kategorie des politischen Extremismus. Die einigermaßen gemäßigte Szene sollte sich schleunigst überlegen, ob sie diesen Weg stillschweigend billigen oder sich klar davon distanzieren will - am besten durch Verzicht auf vermeintlich "harmlosere" Straftaten. Die Einstufung als kriminelle Vereinigung ist jedenfalls eine ganz andere Nummer als vorübergehende Ingewahrsamnahmen.



