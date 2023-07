MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während das automobilnahe Geschäft des Maschinenbauers nach wie vor stark nachgefragt werde und eine massive Margenverbesserung erzielen könne, leide die Tochter Homag zunehmend unter der Abschwächung ihrer Abnehmerbranchen aus den Bereichen Möbelherstellung und Massivholzbau, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die reduzierten Gewinnerwartungen. Wegen mangelnder kurzfristiger Kurstreiber strich der Experte die Papiere zudem von der "Top Picks"-Liste./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 15:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

