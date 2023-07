DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien und Anleihen mit abklingender US-Inflation fest

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. Eine Kaufwelle kam mit den unter der Erwartung ausgefallen US-Verbraucherpreisen an den Markt. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 16.023 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 1,7 Prozent auf 4.360 zu. Er profitierte vom Sektor der europäischen Rohstoffwerte, der um 3,7 Prozent vorrückte. "Das ist der ersehnte Befreiungsschlag" hieß es von Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC Partners. Erstmals seit Ende 2021 liege die Kerninflationsrate wieder unter 5 Prozent. Die klassische Inflationsrate scheine sich im Ziel-Bereich der Fed einzupendeln. Die Fed dürfte diese als Bestätigung für ihren Kurs werten.

"Jetzt dürfen die Börsianer hoffen, dass die Fed nur noch maximal einmal an der Zinsschraube dreht", so Altmann. Dass diese Inflationszahlen am Aktien- und am Rentenmarkt gleichermaßen gut ankommen, sollte niemanden überraschen. Für die Anleihen ging es nach oben, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel auf 2,54 Prozent. Der Euro zog weiter an auf 1,1120 Dollar, wobei der Dollar auf breiter Front zur Schwäche neigte.

Fed dürfte noch einen Zinsschritt gehen

Die US-Inflation bewegt sich weiter in die von der Fed gewünschte Richtung. Dabei zeigt auch die bisher recht zähe Kerninflation deutliche Zeichen einer Entspannung. Die Fed wird nach Einschätzung der Volkswirte der Commerzbank zwar die avisierte Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli wohl noch liefern. Der Druck für darüber hinausgehende Zinserhöhungen habe aber merklich nachgelassen. Die Fed werde daher weiter hoffen, dass es ihr gelingt, die Inflation wieder einzufangen, ohne eine Rezession auslösen zu müssen. Dies erscheine zwar immer noch zweifelhaft, die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung sei in den letzten Monaten aber sicherlich gestiegen, hieß es im Kommentar der Analysten.

Die US-Verbraucherpreise sind im Juni nur um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die für den Trend wichtige Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) betrug ebenfalls nur 0,2 Prozent, dies ist der geringste Anstieg seit Februar 2021.

Halbleiteraktien nach Jefferies-Kommentar gesucht

Am Aktienmarkt gehörten die Aktien der europäischen Technologieunternehmen (+2,6%) zu den Favoriten, nachdem sich die Analysten von Jefferies positiv zu dem Sektor geäußert und unter anderem Infineon (+3,2%) und STMicro (+4,8%) auf "Hold" von "Underperform" hochgestuft hatten. In der Halbleiterbranche beginnt laut Jefferies der nächste Aufwärtstrend. Dieser dürfte in den kommenden Jahren für einen deutlichen Anstieg der Bewertungen und Gewinne sorgen. Künstliche Intelligenz (KI) dürfte ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach höherwertigen Logic-Wafern sein und damit für die Umsätze von ASML (+3%) und ASM International (+6,5%).

Continental lieferte erste Eckpunkte für das Geschäft im zweiten Quartal, die mit Blick auf die Marge zunächst verschreckten, doch versöhnte ein bestätigter Ausblick für die Sparte Automotive. Die Aktie schloss nach Schwankungen 1,2 Prozent im Plus. Immobilienwerte wie Vonovia und LEG legten 5 und 6 Prozent zu, hier wird im aktuellen Umfeld ein guter Einstiegszeitpunkt gesehen.

Hausse bei About You nimmt Wettbewerber mit

In der dritten Reihe schossen About You um 36 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn notiert die Aktie damit allerdings weiterhin im Minus. Der Online-Modehändler überraschte im zurückliegenden Quartal ergebnisseitig positiv. Das Unternehmen habe schneller als geplant ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht, betonten die Analysten von Baader. Im Fahrwasser ging es im DAX für Zalando um gut 10 Prozent aufwärts. Aber auch die Aktien der Global Fashion Group stiegen um 7,5 Prozent. Und für die Aktie des britischen Online-Versandhändlers Asos ging es um 7,7 Prozent nach oben.

Die Aktie des französischen Rüstungskonzerns Thales legte um 3,0 Prozent zu. Die von Thales gemeldeten exklusiven Übernahmegespräche mit Cobham Aerospace Communications kamen bei Analysten gut an. Der Deal im Umfang von 1,1 Milliarden Dollar sehe sowohl strategisch als auch finanziell gut aus, hieß es von der Citigroup. Er werde zweistellige Zuwächse beim mittelfristigen Wachstum liefern. Die Jefferies-Analysten meinten unter anderem, der Kaufpreis sei angemessen. Er werde sich sofort nach Abschluss positiv auf den Gewinn je Aktie bei Thales auswirken.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.360,46 +73,90 +1,7% +14,9% Stoxx-50 3.935,50 +53,35 +1,4% +7,8% Stoxx-600 458,54 +6,82 +1,5% +7,9% XETRA-DAX 16.023,00 +232,66 +1,5% +15,1% FTSE-100 London 7.416,11 +133,59 +1,8% -2,3% CAC-40 Paris 7.333,01 +113,00 +1,6% +13,3% AEX Amsterdam 768,14 +12,32 +1,6% +11,5% ATHEX-20 Athen 3.207,79 +19,23 +0,6% +42,5% BEL-20 Bruessel 3.574,99 +40,14 +1,1% -3,4% BUX Budapest 51.376,25 +826,85 +1,6% +17,3% OMXH-25 Helsinki 4.441,49 +56,10 +1,3% -9,1% ISE NAT. 30 Istanbul 6.994,19 -22,15 -0,3% +17,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.970,02 +7,43 +0,4% +7,3% PSI 20 Lissabon 5.924,05 +56,49 +1,0% +4,4% IBEX-35 Madrid 9.453,70 +122,60 +1,3% +14,9% FTSE-MIB Mailand 28.552,18 +490,59 +1,7% +18,4% OBX Oslo 1.116,42 +10,41 +0,9% +2,4% PX Prag 1.299,31 +14,96 +1,2% +8,1% OMXS-30 Stockholm 2.264,21 +16,24 +0,7% +10,8% WIG-20 Warschau 2.114,50 +60,11 +2,9% +18,0% ATX Wien 3.160,23 +50,05 +1,6% +0,8% SMI Zuerich 11.019,03 +56,44 +0,5% +2,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,54 -0,11 -0,03 US-Zehnjahresrendite 3,85 -0,12 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1122 +1,0% 1,1032 1,0994 +3,9% EUR/JPY 153,75 -0,5% 153,75 154,49 +9,5% EUR/CHF 0,9651 -0,3% 0,9671 0,9689 -2,5% EUR/GBP 0,8562 +0,6% 0,8511 0,8524 -3,3% USD/JPY 138,22 -1,5% 139,36 140,53 +5,4% GBP/USD 1,2991 +0,5% 1,2962 1,2897 +7,4% USD/CNH (Offshore) 7,1677 -0,6% 7,1918 7,2207 +3,5% Bitcoin BTC/USD 30.532,06 -0,1% 30.689,84 30.709,20 +83,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,88 74,83 +1,4% +1,05 -4,4% Brent/ICE 80,05 79,40 +0,8% +0,65 -3,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,96 29,06 -7,2% -2,11 -63,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,90 1.931,67 +1,3% +24,24 +7,2% Silber (Spot) 24,06 23,15 +3,9% +0,91 +0,4% Platin (Spot) 952,50 929,00 +2,5% +23,50 -10,8% Kupfer-Future 3,84 3,76 +2,2% +0,08 +0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 12, 2023

