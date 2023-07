Im vergangenen Jahr gab jeder Deutsche im Schnitt weniger als 1.000 Euro für den Urlaub aus. Und so lässt sich dieses Jahr der Urlaub ganz leicht mit den Zinsen aus dem Tagesgeld finanzieren. Wie das geht und wo es die besten Angebote gibt. Noch vor einem Jahr war an Renditen aus dem Ersparten so gut wie gar nicht zu denken. Denn es gab ja keine Zinsen. Doch in den vergangenen 12 Monaten hat sich durch die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...