Die Bank of London meldete heute, dass sie ihren formellen Antrag auf Erteilung einer Banklizenz der Europäischen Union (EU) eingereicht hat und sich verpflichtet, Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro zu tätigen und 300 Mitarbeiter in den nächsten fünf Jahren in Luxemburg einzustellen.

Der formelle Antrag wurde sowohl bei der Europäischen Zentralbank als auch der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg eingereicht.

Durch die formelle Einrichtung eines Standorts in der EU kann die Bank of London Unternehmen im weltweit größten Binnenmarkt und Handelsblock unterstützen. Die Investition von 200 Millionen Euro in Luxemburg und der EU insgesamt wird das Wachstum der Bank in der EU und die Schaffung von 300 neuen Arbeitsplätzen in den Bereichen Management, Compliance, Risiko, Produktentwicklung und Geschäftskontrolle, Technologie und Betrieb unterstützen.

Die Wahl von Luxemburg durch die Bank of London kommentierte Nicolas Mackel, Leiter von Luxembourg for Finance, mit den Worten: "Die Wahl der Bank of London ist eine Bereicherung für das Finanzdienstleistungsökosystem Luxemburgs und untermauert seine Attraktivität für diesen technologiebasierten Anbieter."

Guy Hoffman, Vorsitzender der Luxemburger Banken- und Bankiersvereinigung, sagte: "Das Programm für digitale Technologien Luxemburgs wurde eingerichtet, um Unternehmen und Verbraucher zielgerichtet zu unterstützen, und das Potenzial für das einzigartige Angebot der Bank of London ist enorm."

Gestützt auf ihre patentierten Technologien verfügt die Bank of London über ein einzigartiges Geschäftsmodell, das die Kundeneinlagen aktiv schützt, indem sie diese Einlagen nicht verleiht, fremdfinanziert oder investiert. Mit der Entscheidung für Luxemburg als EU-Zentrale bietet sich die spannende Möglichkeit, Luxemburg und dem EU-Markt insgesamt ein neues weltweites digitales Clearing-Ökosystem für Finanzinstitute und gewerbliche Firmenkunden anzubieten.

Norbert Becker, Vorsitzender der Region Europäische Union bei der Bank of London, führte aus: "Dies ist ein größerer Meilenstein für unser Geschäft und folgt dem im Vereinigten Königreich geschaffenen Fundament. Luxemburg ist perfekt positioniert, um das Europageschäft der Bank entscheidend voranzubringen und sicherzustellen, dass Luxemburg das Zentrum für das Clearing in der EU ist."

Anthony Watson, Group Chief Executive und Gründer der Bank of London, sagte: "Luxemburg ist für uns die logische Wahl, um unser Angebot in der gesamten EU auszubauen. Dies ist der jüngste Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie und folgt auf die erfolgreiche Einführung unserer Banklösungen im Vereinigten Königreich."

Die Bank of London kann Mangrove Capital Partners mit Sitz in Luxemburg als einen ihrer Hauptaktionäre vorweisen.

