VILNIUS (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den Klimawandel als "größte Bedrohung für die Menschheit überhaupt" bezeichnet. "Er ist real, ernst, wir haben nicht mehr viel Zeit", warnte Biden am Mittwoch in einer Rede in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Nur wenn man weltweit zusammenarbeite, ließe sich verhindern, dass die schlimmsten Folgen des Klimawandels "unsere Zukunft und die unserer Kinder und Enkelkinder zerstören". Biden betonte auf die Klimakrise und andere Herausforderungen bezogen: "Wir stehen an einem Wendepunkt in der Geschichte, an dem die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die Richtung unserer Welt für die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden."

Biden hatte zuvor in Vilnius am Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Nato teilgenommen, bei dem die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine im Fokus stand.