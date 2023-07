Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die turbulente Vorwoche an der Börse hat sich im ETF-Handel nicht niedergeschlagen, so die Deutsche Börse AG.Das Geschäft laufe in ruhigen Bahnen. "Der Sommer macht sich bemerkbar", erkläre Frank Mohr von der Société Générale. "Die Käufe überwogen vergangene Woche aber klar." Das liege allerdings vor allem an den zu Monatsanfang ausgeführten Sparplänen. Bei Lang & Schwarz würden beide Seiten gleichermaßen gehandelt. "Schwerpunkt sind S&P 500- und Nasdaq-ETFs", bemerke Händler Leo Puschmann. Der DAX, der noch Mitte Juni ein neues Allzeithoch von knapp 16.428 Punkten markiert habe, sei vergangene Woche aufgrund von Zinserhöhungssorgen bis auf 15.500 Zähler gefallen. Am Dienstagmittag seien es wieder 15.700 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...