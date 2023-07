Quectel, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, ist eine Partnerschaft mit Finite State eingegangen, dem führenden Unternehmen im Bereich der Verwaltung von Risiken in der Software-Lieferkette. Ziel der Partnerschaft ist es, die Sicherheit der Module von Quectel durch strenge Sicherheitstests, verbesserte Transparenz in der Software-Lieferkette und umfassendes Software-Risikomanagement zu erhöhen.

Laut Quectel wurde die Partnerschaft mit Finite State ins Leben gerufen, um dem sich schnell entwickelnden regulatorischen Umfeld und dem Bedarf an robusten und überprüfbaren Informationen über sichere Softwareentwicklungspraktiken gerecht zu werden und Kunden letztlich mehr Sicherheit zu bieten.

Die strategische Allianz zwischen Finite State und Quectel ist ein wichtiger Aspekt einer größeren Initiative, die darauf abzielt, die Konformität und Sicherheit der Quectel-Produktpalette zu gewährleisten. Im Mittelpunkt stehen dabei Transparenz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ein unermüdliches Engagement für die Einhaltung branchenführender Sicherheitsstandards.

Das Programm verfolgt drei Ziele:

Gründliche Sicherheitstests der wichtigsten Geräte von Quectel, wobei sowohl automatisierte als auch manuelle Methoden eingesetzt werden, um potenzielle Schwachstellen zu ermitteln und zu beheben Verbesserung der Softwaretransparenz durch die Erstellung von Software Bills of Materials (SBOMs) für jedes Produkt im umfangreichen Portfolio von Quectel, was einen beispiellosen Einblick in das Sicherheitsprofil jedes Geräts bietet Integration der branchenführenden Firmware-Binäranalysefunktionen von Finite State in die DevSecOps-Prozesse von Quectel, die einen umfassenden Ansatz für das Schwachstellen- und Risikomanagement während des gesamten Produktentwicklungszyklus ermöglichen

Diese Ziele spiegeln das Engagement von Quectel für kontinuierliche Spitzenleistungen bei den Sicherheitspraktiken wider ein Engagement, das darauf abzielt, den Behörden, Kunden und Geschäftspartnern einen dokumentierten Nachweis für effektive Sicherheitsverfahren zu liefern.

Laut Finite State wendet das Unternehmen bei dieser Partnerschaft seine üblichen Verfahren der sorgfältigen Analyse von Sicherheitsrisiken bei Produkten und in der Lieferkette an. Durch diese Zusammenarbeit geht Quectel nicht nur auf die Sicherheitsbedenken der Branche ein, sondern profiliert sich auch als Marktführer in der IoT-Branche, der sich der Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Produkte verschrieben hat.

"Umfassende Sicherheitstests durch ein branchenführendes Sicherheitsunternehmen wie Finite State spielen eine entscheidende Rolle bei der Modulentwicklung, da sie potenzielle Schwachstellen aufdecken. Wenn wir unsere Module gründlichen Tests mit Finite State unterziehen, können wir potenzielle Schwachstellen in der Cybersicherheit identifizieren, die wir beheben können, bevor sie zu einem Problem für unsere OEM-Kunden werden", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO von Quectel.

"Die Partnerschaft zwischen Quectel und Finite State steht für das Engagement, qualitativ hochwertige und sichere Module zu liefern, die den sich entwickelnden Anforderungen der Mobilfunkindustrie gerecht werden", so Matt Wyckhouse, CEO von Finite State. "Quectel unterzieht seine Module während des gesamten Produktentwicklungszyklus gründlichen Sicherheitstests und setzt auf Softwaretransparenz über SBOMs. So kann Quectel seinen Kunden Produkte anbieten, die eine stabile und sichere Konnektivität bieten. Dieser Ansatz unterstreicht das Engagement von Quectel für Sicherheit und das Bestreben, seine Position als zuverlässiger Anbieter von drahtlosen Modulen und Lösungen zu behaupten."

Über Quectel

Der leidenschaftliche Einsatz von Quectel für eine intelligentere Welt motiviert uns zur beschleunigten Innovation im IoT-Bereich. Als sehr stark auf den Kunden ausgerichtete Organisation sind wir ein globaler Anbietet für IoT-Lösungen mit einem herausragenden Support und sehr guten Dienstleistungen. Unser ständig wachsendes globales Team mit 5.900 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth-Modulen, Antennen, Dienstleistungen und IoT-Konnektivität.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230712031666/de/

Contacts:

Medien: media@quectel.com