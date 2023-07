WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat nach Einschätzung der US-Notenbank etwas Fahrt aufgenommen. Die wirtschaftliche Aktivität habe seit Ende Mai leicht zugenommen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book). In fünf Distrikten der Notenbank habe es leichte Zuwächse gegeben, während die wirtschaftlichen Aktivitäten in weiteren fünf Distrikten stabil geblieben und in zwei moderat geschrumpft seien. Die Einschätzung ist damit etwas positiver ausgefallen als zuletzt Ende Mai.

Die von den regionalen Notenbanken befragten Personen aus der Wirtschaft erwarten in den kommenden Monaten generell ein langsames Wachstum der größten Volkswirtschaft der Welt, hieß es weiter. Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird als weiter stabil beschrieben. Nach wie vor hätten Arbeitgeber Schwierigkeiten, geeignete Arbeitskräfte zu finden.

Die Preise seien zuletzt moderat gestiegen, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Die Einschätzung hat sich damit im Vergleich zum Mai kaum verändert. Allerdings hätten zuletzt einige Distrikte berichtet, dass sich das Tempo bei den Preisanstiegen etwas verlangsamt habe.

Die Umfrage zur konjunkturellen Lage bezieht sich auf Einschätzungen, die bis Ende Juni gesammelt wurden./jkr/he