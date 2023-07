Neuer Fonds für Alpine verdoppelt Volumen des Vorgängerfonds bis 2021

Alpine Investors ("Alpine"), eine zertifizierte B-Corp-Private-Equity-Firma, die sich dem Aufbau nachhaltiger Software- und Dienstleistungsunternehmen widmet, hat heute den Abschluss des Fundraisings für Alpine Investors IX ("Fund IX") bekannt gegeben. Damit erreichte der Fonds die harte Obergrenze von 4,5 Mrd. US-Dollar an Kapitalzusagen von Kommanditisten.

Die Einwerbung von Kapital für den Fund IX begann mit einer Zielmarke von 3,75 Mrd. US-Dollar und wurde überzeichnet. Der Fund IX ist doppelt so groß wie der vorherige Fonds von Alpine, Alpine Investors VIII, der ebenfalls überzeichnet war und im August 2021 mit einer harten Obergrenze von 2,25 Mrd. US-Dollar an Kapitalzusagen von Kommanditisten geschlossen wurde.

Fund IX erhielt Zusagen von Kommanditisten aus einer breit gefächerten Investorenbasis von Alt- und Neuinvestoren aus den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Alpine plant, das Kapital für den Fund IX in Kontrollübernahmen von Software- und Dienstleistungsunternehmen mit einem Gesamtwert von bis zu 1 Mrd. US-Dollar zu investieren und sich auf Add-on-Akquisitionen für performancestarke Plattforminvestitionen zu konzentrieren.

"Wir sind hocherfreut über das Ergebnis, das trotz eines sehr schwierigen Umfeld für die Einwerbung von Kapital erzielt wurde", berichtet Graham Weaver, Gründer und CEO von Alpine Investors. "Vor 22 Jahren haben wir Alpine aufgrund der These gegründet, dass das Erfolgsrezept für den Aufbau von Unternehmen die Rekrutierung und Ausbildung von Weltklasse-Führungskräften vorsieht. Es ist besonders erfüllend zu erkennen, dass die Formel für unseren Investitionserfolg darin besteht, Menschen gut zu behandeln und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bei der Arbeit von ihrer besten Seite zu zeigen. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf unserem Weg auf eine wunderbare Gruppe gleichgesinnter Investoren und Partner bauen konnten, und wir freuen uns darauf, diese großartige Reise gemeinsam mit ihnen fortzusetzen."

In den vergangenen Jahren war Alpine in seinen Software- und Dienstleistungssegmenten mit Übernahmen und die Einführung mehrerer bekannter Plattformen aktiv. Zu den wichtigsten Investitionen des letzten Jahres gehören:

Die erfolgreiche Expansion von ASG, dem Softwareunternehmen von Alpine, das vertikale SaaS-Unternehmen erwirbt und sie zu Marktführern aufbaut mehr als 50 Übernahmen seit der Gründung

Die Ankündigung des AlpineX-Segments für berufliche Bildung, Axcel Learning, und seinem Wasserdienstleistungssegment, Axia Water

Die Gründung von predictis, einer datengestützten Softwareplattform, die zusammen mit der Übernahme von AirDNA eingeführt wurde

Die Gründung der Trilon Group, einer Plattform für Ingenieurdienstleistungen, mit 15 Übernahmen, darunter Alta Planning Design, Inc. ein weltweit renommiertes Beratungsunternehmen für aktive Mobilität und Nachhaltigkeit

Die Übernahme von FEV Tutor, einer marktführenden forschungs- und evidenzbasierten Online-Nachhilfeplattform für K-12 (bis 12. Schuljahr an US-Schulen)

Die Übernahme von Medusind, einem führenden Anbieter von Revenue-Cycle-Management-Dienstleistungen für den Gesundheitssektor

Die Gründung von Ascend, einer Plattform in Partnerschaft mit unternehmerisch tätigen CPAs, durch die Übernahme von Opsahl Dawson

"Wir sind dankbar für die langfristige Partnerschaft mit den zahlreichen langjährigen Alpine-Investoren und freuen uns über die bedeutende Präsenz neuer Partner weltweit, die sich für eine Beteiligung an Fund IX entschieden haben", so April Smith, Head of Investor Relations and Fundraising, Alpine Investors. "Fund IX ist der globalste aller unserer bisherigen Fonds Ausdruck unserer wachsenden Reichweite. Das starke Marktinteresse, das wir geweckt haben, zeigt die wachsende Aufmerksamkeit für unser Wertversprechen an Investoren."

Die 2001 gegründete Alpine Investors verwaltet ein Vermögen von mehr als 15 Mrd. US-Dollar und beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter in seinen Portfoliounternehmen.1 Die Firma ist bekannt für ihre mitarbeiterorientierte Betriebsphilosophie und ihre Programme für Führungskräfte, die MBA-Absolventen für CEO- und andere Führungspositionen rekrutieren und fördern. Über die Talentprogramme, die aus CEO-in-Training- und CEO-in-Residence-Programmen hervorgegangen sind, beschäftigt Alpine mehr als 110 CEOs und leitende Angestellte in seinen Portfoliounternehmen.

Evercore Inc. fungierte als Platzierungsagent für den Fonds, und Kirkland Ellis fungierte als Rechtsberater für Alpine.

Über Alpine Investors

Alpine Investors ist ein Private Equity Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie sind darauf spezialisiert, nachhaltig Unternehmen aufzubauen, indem sie mit außergewöhnlichen Menschen arbeiten, von ihnen lernen und sie weiterentwickeln. Alpine investiert in Unternehmen der Software und Dienstleistungs-Branche. Alpines "PeopleFirst" Strategie, umfasst ein Talent-Programm, um Führungskräfte auf Situationen vorzubereiten, die zusätzliches oder neue Managementfunktionen nach einer Transaktion erfordern. Zum 31. März 2023 verwaltete Alpine ein Vermögen von über 15 Milliarden US-Dollar und unterhält drei Niederlassungen in San Francisco, New York und Salt Lake City.1 Weitere Informationen finden Sie unter www.alpineinvestors.com und https://alpineinvestors.com/terms-conditions/. Dort finden Sie auch die vollständigen Haftungsausschlüsse, einschließlich Bewertungen durch Dritte und die Alpine Operations Group.

1 Pro forma für zusätzliche Fund IX-Kapitalzusagen zum 30. Juni 2023 basierend auf dem Marktpreis vom 31. März 2023.

