WASHINGTON (Dow Jones)--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, meldeten fünf Bezirke seit Ende Mai ein leichtes oder mäßiges Wachstum, fünf weitere stellten keine Veränderung fest und zwei meldeten einen leichten und mäßigen Rückgang. Die Preise seien insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegen. Mehrere Bezirke hätten auch eine gewisse Verlangsamung des Anstiegs festgestellt.

Die Beschäftigung sei zuletzt in den USA leicht gestiegen, wobei die meisten Bezirke ein gewisses Beschäftigungswachstum verzeichnet hätten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei nach wie vor gut gewesen, obwohl einige Gesprächspartner berichteten, dass die Einstellungen gezielter und selektiver erfolgten, heißt es in der Erhebung weiter. Firmen hätten weiterhin Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport und Gastgewerbe.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung findet am 25. und 26. Juli statt.

Die Terminmärkte preisen für diese Sitzung eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu über 90 Prozent ein. Die Fed hat seit März 2022 einen aggressiven Kampf gegen die Inflation geführt und den Leitzins auf die aktuelle Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent erhöht. Die US-Inflation hat sich gegenüber dem Höchststand des vergangenen Jahres zwar mehr als halbiert, liegt aber immer noch weit über dem Ziel der Fed von 2 Prozent.

