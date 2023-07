An der Börse ist die Stimmung für den Dow Jones derzeit freundlich. Das Börsenbarometer steigt um 0,27 Prozent auf 34.355 Punkte. An den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich die Anleger gegenwärtig überwiegend in Kauflaune. Der Dow Jones kam zwischenzeitlich auf eine Verteuerung von 0,27 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...