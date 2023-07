Die US-Verbraucherpreise haben die Wall Street am Mittwoch gestützt. Für die drei wichtigsten US-Indizes ging es weiter nach oben, bei den Sektoren zählten sowohl Bank- als auch Technologieaktien zu den großen Gewinnern. Schwach präsentierte sich hingegen die Aktien von United Health, Johnson & Johnson sowie Merck.DER AKTIONÄR-Leser wissen: Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation hat am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen. Die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...