Freiburg (ots) -



Die (Nato-)Mitgliedschaft der Ukraine ist zwar grundsätzlich gewollt, lautet die Botschaft, der Zeitpunkt aber ist offen. Ein eindeutiges und klares Bekenntnis der Nato zur Ukraine, das man sich auch in vielen osteuropäischen Staaten gewünscht hätte, sieht anders aus. Zu groß sind offenbar die Bedenken in Washington und Berlin, in einen direkten Konflikt mit der Russischen Föderation gezogen zu werden. (...) Die angekündigte Unterstützung der G7-Staaten mag die Ukraine in ihren Rüstungsbemühungen voranbringen, nur konkrete Beistandsverpflichtungen gehen daraus nicht hervor. Sie ist insofern nur ein schwacher Trost. (...) Man hätte sich ein starkes Signal aus Vilnius erhofft. https://www.mehr.bz/khs194m



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5556945

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken