"STEMCELL hat in den letzten 30 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt, und durch den Ausbau unseres talentierten Teams sind wir gut positioniert, um in den kommenden Jahrzehnten noch mehr zu erreichen", sagte Gründer, Präsident und CEO Dr. Allen Eaves. "Durch unser ständig wachsendes Portfolio an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen unterstützen wir die Krebsforschung, indem wir Kulturmedien für die Züchtung von Stammzellen von Geweben herstellen, die für Krebs anfällig sind, darunter Blut-, Gehirn-, Brust-, Darm-, Nieren-, Leber-, Lungen-, Pankreas-, Prostata- und Hautzellen. Dadurch konnten wir in der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft ein beispielloses Vertrauen aufbauen."

Im Juli 1993 nahm Dr. Eaves eine Hypothek auf sein Haus auf und erhielt ein staatliches Geschäftsdarlehen, um STEMCELL zu gründen und eine zuverlässige Quelle für Zellkulturmedien zur Züchtung blutbildender Stammzellen zu vermarkten, die zu Leukämie führen können, wenn sie sich falsch entwickeln. Dieses Medium, das er MethoCult nannte, ist heute der weltweite Standard für die Züchtung blutbildender Stammzellen. Heute vertreibt STEMCELL mehr als 2.500 weitere Produkte, darunter spezialisierte Medien, Wachstumsfaktoren, monoklonale Antikörper, Reagenzien für die Zellseparation, Instrumente, Plastikwaren und Dienstleistungen im Bereich Assays.

Die Geschichte von STEMCELL hat ihren Ursprung in den 1980er Jahren, als Dr. Eaves Direktor des Terry Fox Laboratory in Vancouver war. Sein Team arbeitete daran, zu verstehen, wie Wachstumsfaktoren Blutstammzellen dazu bringen, weiße und rote Zellen zu bilden, und was bei Leukämie schief läuft. Diese Arbeit erforderte Zellkulturmedien mit Rohstoffen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um ein reproduzierbares Wachstum von einem Experiment zum nächsten zu gewährleisten. Schon bald wollten Kollegen in anderen Einrichtungen diese Medien verwenden, damit ihre Ergebnisse sowohl intern als auch zwischen Labors in anderen Einrichtungen verglichen werden konnten.

Als privat geführtes Unternehmen hat STEMCELL seit seiner Gründung ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 20 Prozent erzielt. Dies wurde dadurch erreicht, dass alle Gewinne in die Forschung, die Einrichtungen und die Nachhaltigkeitsinitiativen zurückfließen. Siebenundneunzig Prozent der Verkäufe erfolgen außerhalb Kanadas an über 25.000 Kunden weltweit. Lagerhäuser in Burnaby, Seattle, Grenoble, Melbourne, Singapur und Peking ermöglichen eine schnelle Lieferung der Produkte in die ganze Welt.

Mit Vertriebsmitarbeitern in 20 Ländern und Distributoren in 80 weiteren Ländern ist STEMCELL ein Unternehmen von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Von den 2.300 Mitarbeitern weltweit sind 1.800 in Kanada tätig. Das Unternehmen ist tief in der Ausbildung verwurzelt und bietet Schulungsprogramme vor Ort und virtuell sowie 21 gewebespezifische wöchentliche Newsletter als Teil eines Science News-Programms mit mehr als 200.000 Lesern an. Dies trägt dazu bei, dass Wissenschaftler geschult und darauf vorbereitet werden, reproduzierbare Forschung effektiv und effizient durchzuführen. Für seine eigenen Mitarbeiter bietet STEMCELL über 1.700 Schulungen an, entweder persönlich oder virtuell.

"Als großes Biotech-Ankerunternehmen ist das Engagement von STEMCELL für die Wissenschaft und die Förderung der Forschung so stark wie eh und je, und ich freue mich auf die Zukunft", sagte Dr. Eaves. "Unser wachsendes Team wird auch weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen, den Fortschritt und die Innovation in der biowissenschaftlichen Forschung hier in Kanada und weltweit zu sichern."

"STEMCELL ist ein führender Innovator und hat eine wesentliche Rolle beim Aufbau des kanadischen Ökosystems für Biowissenschaften und Biotechnologie gespielt", sagte Sue Paish, CEO von DIGITAL. "Das Engagement von STEMCELL für Wissenschaftler und deren Wachstum in Kanada und auf der ganzen Welt ist beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren und ich freue mich darauf, zu sehen, was das Team im nächsten Jahrzehnt erreichen wird."

Über STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies unterstützt die biowissenschaftliche Forschung mit mehr als 2.500 spezialisierten Reagenzien, Instrumenten und Dienstleistungen. STEMCELL bietet qualitativ hochwertige Zellkulturmedien, Zellseparationstechnologien, Instrumente, Zubehörprodukte, Bildungsressourcen und Contract Assay Services an, die von Wissenschaftlern in den Bereichen Stammzellen, Immunologie, Krebs, regenerative Medizin und Zelltherapie weltweit genutzt werden.

