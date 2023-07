SANTA CLARA (IT-Times) - Der US-amerikanische Prozessor-Hersteller AMD liefert seine EPYC Kernprozessoren (CPUs) an den deutschen Softwarekonzern SAP für Cloud-basierte Anwendungen. Advanced Micro Devices Inc. (Nasdaq: AMD, ISIN: US0079031078) gab am 11. Juli 2023 bekannt, dass sich SAP für AMD EPYC...

Den vollständigen Artikel lesen ...