The following instruments on XETRA do have their first trading 13.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.07.2023Aktien1 BMG4404N1149 China Ruyi Holdings Ltd.2 US98955V1008 Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. GDR3 GB00BMCYKB41 CAB Payments Holdings Plc4 US00430H2013 Accelerate Diagnostics Inc.Anleihen/ETF1 XS2649712689 Caixabank S.A.2 US24422EXB00 John Deere Capital Corp.3 DE000A351PF4 Berlin, Land4 DE000DD5A3W5 DZ BANK AG5 GR0128017747 Republik Griechenland6 DE000AAR0397 Aareal Bank AG7 XS2652072864 Caixabank S.A.8 US471048CX48 Japan Bank for International Cooperation9 US500769JY19 Kreditanstalt für Wiederaufbau10 DE000A162BL3 Landesbank Berlin AG11 US89115A2T89 The Toronto-Dominion Bank12 US89115A2S07 The Toronto-Dominion Bank13 DE000HLB4934 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB4926 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB43B3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 US89115A2U52 The Toronto-Dominion Bank17 IE0002L5QB31 Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF18 IE000L2SA8K5 Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF