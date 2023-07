Berlin (ots) -- Massive Sicherheitsrisiken durch geplantes LNG-Terminal in Brunsbüttel: Atomare Störfallbetriebe und mögliche Deichschäden- Klimaauswirkungen weiter ungeprüft, energiepolitischer Bedarf zweifelhaft- DUH und Bürgerinitiative legen Einwendung ein, um fossiles Projekt zu stoppenIm Planfeststellungsverfahren für einen LNG-Hafen in Brunsbüttel haben die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die "Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager" Einwendung eingelegt. Darin kritisieren die Organisationen insbesondere die fehlende Gesamtbetrachtung des Störfallrisikos am Standort. Mit dem beantragten Hafenumbau soll ein über mehrere Jahrzehnte betriebenes stationäres LNG-Terminal vorbereitet werden, dessen Gasimportvolumen weit über dem des schon heute in Betrieb befindlichen schwimmenden Terminals liegt. Zahlreiche Störfallbetriebe befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hafens. Dazu gehören neben einer Sondermüllverbrennungsanlage und einem Chemiepark auch das ehemalige Atomkraftwerk Brunsbüttel, sowie ein Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle.Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer: "Mit dem Neubau des LNG-Hafens in Brunsbüttel soll ein weiteres fossiles Großprojekt vorbereitet werden - trotz bislang ausgebliebener Gesamtbetrachtung der Umwelt- und Klimaauswirkungen. Das ist angesichts einer sich täglich verschärfenden Klimakrise und ohne nachvollziehbare energiepolitische Notwendigkeit nicht hinnehmbar. Bereits 2019 lagen Pläne für dieses Terminal vor, die jedoch verhindert werden konnten. Diesem Vorhaben standen zu Recht massive störfallrechtliche Gründe entgegen und diese bestehen selbstverständlich weiterhin. Besondere Sorge macht uns die unmittelbare Nähe zu mehreren atomaren Anlagen. Wir werden deshalb alles daransetzen, dieses erneute fossile Großprojekt mit allen politischen und rechtlichen Mitteln zu stoppen."Die Vorhabenträger Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Vopak LNG Holding und Oiltanking GmbH gefährden mit ihren Plänen außerdem die Stabilität des Deiches in Brunsbüttel. So besteht beispielsweise ein Risiko von Deichrutschen durch eine 17 Meter tiefe Liegewanne eines neuen Anlegers. Vor dem Hintergrund von Hangrutschungen nach der letzten Elbvertiefung bewerten DUH und Bürgerinitiative das als fahrlässig und unverantwortlich.Dr. Reinhard Knof, Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager: "Die Notfallplanung für den Hafen ist völlig unzureichend und berücksichtigt nicht die weltweiten Explosionen von LNG-Terminals der letzten Jahre. Dieser Störfallbetrieb ist so nicht genehmigungsfähig, sondern stellt eine Bedrohung für die umliegenden Wohngebiete und andere Störfallbetriebe dar."Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deDr. Reinhard Knof, Bürgerinitiative gegen CO2 Endlager0162-1389223DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5556997