BASF musste nachbörslich die Jahresprognose streichen. Das Geschäft im 2. Quartal entwickelte sich schwach und eine Belebung im 2. Halbjahr ist nicht zu erkennen. Enttäuscht Goldman Sachs zum dritten Mal in Folge? Die Investmentbank reduziert vor dem Bericht die Erwartungen deutlich. Der US-Dollar gerät wieder unter Druck. Der deutliche Rückgang des Anstiegs der Inflation lässt die Spekulation aufleben, dass der Zinsvorteil sich in Richtung der EZB bewegt.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen sehr freundlich. Alle ...

